Майк Тайсон планирует провести еще один бой в 2025 году
«Майк хочет еще боксировать. Следующий бой он может провести в 2025 году. Вопросы с соперником будем рассматривать позднее», – заявили в команде Майка Тайсона.
16 ноября в Техасе Тайсон единогласным решением судей проиграл блогеру Джейку Полу.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
«Он выглядел как мусор». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
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