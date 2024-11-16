Майк Тайсон планирует провести еще один бой в 2025 году

«Майк хочет еще боксировать. Следующий бой он может провести в 2025 году. Вопросы с соперником будем рассматривать позднее», – заявили в команде Майка Тайсона .

16 ноября в Техасе Тайсон единогласным решением судей проиграл блогеру Джейку Полу .

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

«Он выглядел как мусор». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут