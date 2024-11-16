Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Главный камбэк года – страдание.

Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг спустя 19 лет – его бой против Джейка Пола закончился разгромным поражением судейским решением. На первых минутах Тайсон выглядел бодро, но дальше игрался и доминировал только Пол.

Каким получилось возвращение Тайсона?

Разница между Тайсоном и Полом – 31 год. Бой прошел на 80-тысячном стадионе, а Netflix показывал его в прямом эфире

Символично, что второй бой Джейка Пола по профи прошел в андеркарде выставочного поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим в 2020 году – на самом старте карьеры Пола-боксера. С того момента он провел 11 боев и стал новым явлением в мире бокса: уверенно разбирал звезд UFC на ринге и стал желаемой целью для некоторых боксеров, так как зарабатывал десятки миллионов долларов.

Еще в 2022 году Пол заявил, что хочет встретиться с Майком Тайсоном. Сам Тайсон согласился подраться: «Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно. Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно успеть организовать до конца года».

Правда, через три месяца Тайсона заметили в инвалидной коляске с ишиасом (защемление седалищного нерва). Пока Тайсон проходил реабилитацию, Пол набирался опыта: в конце 2022 года перебоксировал легендарного Андерсона Силву, но уже в начале 2023-го проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей, хотя отправил его в нокдаун в заключительном раунде. То поражение остается единственным в карьере Пола.

После этого Пол победил Нейта Диаза и нокаутировал в первом раунде малоизвестных боксеров – Андре Августа и Райана Бурланда. За этим последовал анонс боя между Полом и Тайсоном на 20 июля, который сорвался из-за обострившейся язвы у Тайсона прямо в самолете. Пол сохранил дату и вместо Тайсона встретился с экс-бойцом UFC и звездой кулачных боев Майком Перри, которого победил в шестом раунде.

За почти пять лет выступлений на боксерском ринге Джейк Пол прошел путь из ненавистного всеми андердога и хайпожора в серьезную угрозу для ветеранов бокса и бойцов ММА. Период недооценки закончился – теперь аналитики признают его фаворитом.

К бою с Тайсоном Пол привлек стриминговую платформу Netflix, для которой это первый опыт трансляции боксерского поединка. Локация – 80-тысячный стадион AT&T в Арлингтоне штата Техас. Благодаря этому подписанию Пол должен заработать $40 млн, а Тайсон – $20 млн. Неудивительно, что на афише написано Пол – Тайсон, а не наоборот.

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас санкционировал их бой как профессиональный. Но есть два нюанса: вес перчаток – 14 унций вместо стандартных 10, а формат боя – восемь раундов по две минуты вместо трех, что противоречит требованиям ассоциации боксерских комиссий.

Опасения вызывало и здоровье Тайсона:

• он не выступал на профессиональном уровне с 2005 года;

• возраст – 58 лет, он старше Пола на 31 год – рекордная разница в истории бокса;

• из-за обострения язвы в мае-2024 он потерял 12 кг за 11 дней.

Но спустя полгода после госпитализации 58-летний Майк Тайсон все же вышел на ринг против 27-летнего Джейка Пола. Получилось уныло.

Тайсон отвесил пощечину на взвешивании, но на ринге выглядел безнадежно. Всего лишь 18 точных ударов

В день взвешивания случилась стычка: Пол наступил Тайсону на ногу – тот ответил пощечиной, добавив: «Разговоры окончены». Пол жестко отреагировал: «Я даже этого не почувствовал. Он злится. Он злой маленький эльф. Майк Тайсон, я подумал, что это была милая пощечина». А после сказал: «После его пощечины теперь это личное. Он должен умереть».

На старте получилось иначе: Тайсон набросился на Пола, как в активные годы. Но через минуту закончился: Пол подстроился под соперника и работал на дальней дистанции. В конце первого раунда он пробил плотный правый оверхенд, но Тайсон устоял.

После этого бой проходил в одном формате: Пол кружил на дальней дистанции и перебивал джебами, а Тайсон пытался сократить дистанцию через нырки и уклоны, но безуспешно. К третьему раунду разница в скорости и кардио выглядела слишком заметной: Тайсон двигался тяжело и напряженно, что даже не мог выбросить удар в воздух.

Пол превосходил Тайсона в скорости и физике, хотя тот иногда хорошо исполнял маятник, но застаивался и не сокращал дистанцию, из-за чего получалось неэффективно. В концовке боя Пол перебивал уставшего Тайсона не только одиночными ударами, но и сериями. Тайсон достоял до финального гонга, хотя выглядел безнадежно: всего лишь 18 попаданий против 78 у Пола.

Майк Тайсон разгромно проиграл на судейских карточках: 80-72, 79-73, 79-73. После боя Пол выразил ему уважение, а в последнем раунде поклонился: «Прежде всего, уважение Майку, он легенда, если бы не он, нас бы здесь не было. Это был тяжелый бой. Нокаут? Я пытался сделать ему немного больно, но и боялся, что он сделает больно мне».

Это 11-я победа Пола на профессиональном ринге и седьмое поражение для Тайсона. Тайсон не исключил, что подерется со старшим братом Джейка Пола Логаном. «Я же тебя убью», – ответил Пол-старший.

И все же, зачем сделали этот бой профессиональным?

Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?

Полюбите Джейка Пола

Фото: IMAGO/Â©INPHO/Ed Mulholland/Global Look Press ; Gettyimages /Christian Petersen, Francois Nel, Julio Aguilar, Sam Hodde, Joe Scarnici