Главные реакции мира боев.

Чуда не случилось: 58-летний Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг спустя 20 лет и проиграл молодому блогеру-боксеру Джейку Полу . Тайсон задыхался к третьему раунду, попал всего 18 раз и разгромно проиграл на судейских карточках.

Казалось, Пол жалел соперника и специально не добивал. Но сам Тайсон не исключил, что подерется еще – например, со старшим братом Джейка Пола Логаном. «Я же тебя убью», – ответил Пол-старший.

Тайсон продержался всю дистанцию, но качество бокса получилось низким. Перед боем рядом со стадионом даже ездил фургон с надписью: «Ему 58. Джейк Пол, стыдно». Бойцовский мир тоже не очень понял, зачем все это было нужно:

• Боец Конор Макгрегор: «Крепкие ягодицы, соски как сигары, нокаутирующая сила. Майк – настоящее творение Бога! Да благословит Бог «Железного Майка».

• Боксер Теренс Кроуфорд: «Я люблю Майка Тайсона, но его слишком много нахваливают. Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой – это безумие. Я просто рад, что он там не пострадал».

• Журналист Дэн Рафаэль: «Мне грустно смотреть на это. Тайсон выглядит как Тайсон, но под капотом ничего не осталось».

• Боксер Тони Белью: «Я на третьем раунде, невыносимо это смотреть! Ему больно, он измотан!»

• Боец Бен Аскрен: «Майку 58 лет, у него больное колено. Многие из вас ожидали от него слишком многого».

• Комментатор Джо Роган до боя: «Я готовлюсь посмотреть бой Джейка Пола против Майка Тайсона будто я наблюдаю за каким-то магом, готовящимся произнести заклинание, надеясь, что оно сработает. И я не очень-то верю в магию. Но очень хочу поверить».

• Комментатор Джо Роган после боя: «Магии не существует».

• Боксер Джервонта Дэвис: «Ты навсегда останешься легендой. Нравится тебе или нет, но это никогда не изменится. И я так хорошо тебя понимаю... Все это дерьмо ничего не значит».

• Боец Терренс Маккини: «Я просто счастлив, что не увидел, как Майка отправили в нокаут».

• Боец Джонни Эблин: «Представьте, что вы так отчаянно нуждаетесь во внимании, славе и деньгах, что готовы избить этого старика. Отвратительно».

• Боксер Райан Гарсия: «В этом поединке нет никакого смысла».

• Боец Диллон Дэнис: «Итак, Джейк Пол заплатил 60-летнему Майку Тайсону $20 млн, чтобы добавить его имя в рекорд. По сути, это абьюз по отношению к старику».

• Журналист Майкл Бенсон: «Джейк Пол против Майка Тайсона – грустное зрелище».

• Блогер KSI: «Грустное зрелище. Майк Тайсон в два раза старше Джейка Пола, черт возьми. Этот поединок не мог быть конкурентным. Я не могу поверить, что этот абьюз по отношению к старику вообще санкционировали. Позор».

• Боец Фрэнсис Нганну: «В следующий раз, когда увижу этого пацана Джейка Пола, дам ему парочку лещей».

Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл

Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Sarah Stier/Getty Images for Netflix © 2024