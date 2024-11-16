Рой Джонс: «Ноги у Тайсона не работали должным образом. В остальном – неплохо, в 58 лет продержался восемь раундов»
Рой Джонс-младший оценил выступление Майка Тайсона.
«Ноги у Тайсона не работали должным образом. Я не знаю точно, что произошло, может быть, что-то было не так с коленом, но работа ног оставляла желать лучшего. В остальном это было неплохо, в 58 лет продержался восемь раундов. Но с такими ногами победить было сложно», – считает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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