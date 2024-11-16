Пол – о нежелании нокаутировать Тайсона: «Я не хотел причинять боль тому, кому это было не нужно»
Джейк Пол объяснил, почему не пытался нокаутировать Майка Тайсона.
«Этот человек – икона. Для меня большая честь иметь возможность драться с ним. Это был действительно тяжелый бой, как я и ожидал.
Я выступал для фанатов. Я не хотел причинять боль тому, кому это было не нужно», – сказал блогер Джейк Пол.
Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Most Valuable Promotions
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