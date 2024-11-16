Тайсон нанес лишь 18 успешных ударов в бою с Полом. У Джейка – 78 попаданий
Появилась статистика ударов поединка Тайсон – Пол.
Майк Тайсон нанес 97 ударов, из которых 18 оказались успешными. У Джейка Пола 278 попыток, 78 – удачных.
Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
Грустное возвращение Майка Тайсона – в 58 лет! Без шансов проиграл Джейку Полу
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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