Тайсон – о пощечине Полу: «Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак»
Майк Тайсон объяснил, почему дал Джейку Полу пощечину на стердауне.
«Я был в носках, а он в кроссовках. Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак. Мне было очень больно и пришлось ответить», – сказал Майк Тайсон.
Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск. За главными событиями можно следить в нашем онлайне.
Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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