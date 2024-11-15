Тайсон – о пощечине Полу: «Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак»

Майк Тайсон объяснил, почему дал Джейку Полу пощечину на стердауне.

«Я был в носках, а он в кроссовках. Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак. Мне было очень больно и пришлось ответить», – сказал Майк Тайсон.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск. За главными событиями можно следить в нашем онлайне .

Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»