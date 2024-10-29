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Тайсон – о бое с Полом: «Если я буду плох, то лучше умру на ринге, чем в больнице»

Майк Тайсон заявил, что готов умереть в бою с Джейком Полом.

«Если я выиграю, то стану бессмертным. Если я буду плох, то не хочу умирать в больничной палате, лучше умру на ринге», – сказал Майк Тайсон, который в ночь на 16 ноября подерется с Джейком Полом.

Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?

Тайсон – о Поле: «Как только я его прихвачу, он будет убегать, как вор. Всю долбанную ночь»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MVP Boxing
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Тайсон - Пол
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