Майк Тайсон: «Джейк решил, будто это легкий бой для него. Почему я выиграю? Потому что я – Майк Тайсон»

Майк Тайсон объяснил, почему победит Джейка Пола.

«Пол много мечтает. У него отличное воображение. Юноша, все это не станет правдой. Говоришь, что сейчас твое время? Окей, посмотрим через несколько дней.

Я полагаю, что Джейк решил, будто это легкий бой для него.

Почему я выиграю? Потому что я – Майк Тайсон», – сказал экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон .

Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

Джейк Пол вообще боксер?

💰 Сколько Майк Тайсон и Джейк Пол заработают за бой в Техасе?