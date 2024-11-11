Майк Тайсон: «Джейк решил, будто это легкий бой для него. Почему я выиграю? Потому что я – Майк Тайсон»
Майк Тайсон объяснил, почему победит Джейка Пола.
«Пол много мечтает. У него отличное воображение. Юноша, все это не станет правдой. Говоришь, что сейчас твое время? Окей, посмотрим через несколько дней.
Я полагаю, что Джейк решил, будто это легкий бой для него.
Почему я выиграю? Потому что я – Майк Тайсон», – сказал экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).
💰 Сколько Майк Тайсон и Джейк Пол заработают за бой в Техасе?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости