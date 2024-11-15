Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»

Ему наступили на ногу.

Майк Тайсон перед боем с Джейком Полом в Техасе напомнил, как умеет разжигать. На дуэли взглядов после взвешивания он дал Полу пощечину, началась потасовка, но бойцов сразу разняли.

Зачем Тайсон это сделал?

«Джейк Пол проявил недостаточно уважения – Майк поставил его на место». Что случилось во время дуэли взглядов?

Тайсон и Пол никогда не враждовали: ранее вместе записывали подкасты, а прошлые дуэли взглядов проходили без провокаций. Когда Джейк Пол вызывал Тайсона на бой еще в 2022 году, ответ выглядел по-дружески. Да, оба обменивались рядовыми обещаниями нокаутировать друг друга, но без этого раскачка боя невозможна, особенно когда разница в возрасте – 31 год.

Но за день до боя что-то пошло не так. Во время стердауна Пол намеренно наступил Тайсону на ногу после подкрадывания – и получил ладонью по лицу. «Мне кажется, Джейк проявил недостаточно уважения, чтобы начать подползать к Майку, а затем набрасываться на него как какое-то животное. Тайсон поставил его на место», – рассказал друг Тайсона Том Патти.

Боксеров быстро разняли. «Разговоры окончены», – сказал Тайсон, покинув сцену вместе с охраной.

«Я даже этого не почувствовал. Он злится. Он злой маленький эльф. Майк Тайсон, я подумал, что это была милая пощечина», – ответил Пол. А потом дерзко добавил: «После его пощечины теперь это личное. Он должен умереть».

«Я вырву твое сердце и съем твоих детей». Самая легендарная раскрутка боя от Майка Тайсона

В последние годы Тайсон редко ввязывался в скандалы и признавался, что усмирил буйный характер – он часто раскрывает откровенные детали, которыми не поделился в годы выступлений на профессиональном ринге. Но в 90-е и нулевые Тайсон ураганил: от сорванных тренировок до уличных драк и укушенного уха Холифилда.

Самый громкий скандал за кулисами после ареста – потасовка с Ленноксом Льюисом, поединок против которого стал одним из самых громких противостояний в XXI веке.

«Я лучший из всех, кто когда-либо был. Я самый жестокий и беспощадный чемпион, каких еще никогда не было. Никто меня не остановит. Леннокс Льюис, я иду за тобой. Я – Сонни Листон. Я – Джек Демпси. Я – Александр Македонский.

Леннокс Льюис, запомни, я вырву твое сердце и съем твоих детей. Я лучший из всех, кто когда-либо был. В истории не было никого безжалостнее меня. Мой стиль стремителен, защита неприступна, а я просто свиреп», – сказал Тайсон сразу после победы над Лу Саварезе.

Уже на пресс-конференции Тайсон начал потасовку, ударив охранника, а потом спровоцировал Льюиса и признался, что укусил его за ногу: «Да, я укусил Льюиса на пресс-конференции, но 8 июня я пойду еще дальше: размажу его мозги по всему рингу, вырву сердце и отберу титул чемпиона мира».

Позже Тайсон плюнул в действующего президента WBC Хосе Сулеймана и угрожал ему убийством. Но менеджер Тайсона Шелли Финкель признался, что это часть раскрутки: «Когда мы вышли на улицу, он повернулся ко мне и спросил: «Ведь это все раскрутит бой, да?» Я ответил, что да, но это было не совсем то, чего я хотел. Но он опять задал тот же вопрос».

Из-за этих выходок Атлетическая комиссия штата Невада лишила Тайсона боксерской лицензии, поэтому поединок перенесли в Мемфис в штате Теннесси. Напряжение между Тайсоном и Льюисом оставалось до стартового гонга – между ними выставили свыше 10 охранников по диагонали. Тот бой закончился победой Льюиса нокаутом в восьмом раунде. В этот раз наверняка обойдется без охраны.

Как жить по Майку Тайсону

Тайсон ездил на коляске, а теперь подерется с молодым Полом. Неужели есть шансы?

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen; AFP /DON EMMERT