Дана Уайт: «Джонс не будет драться с Перейрой»

Дана Уайт заявил, что Джон Джонс не будет драться с Алексом Перейрой.

«Он не будет драться с Перейрой . Перейра был бойцом среднего веса, который перешел в полутяжелый вес. Он тоже кикбоксер, который очень хорошо проявил себя в ММА. Его борьба даже близко не дотягивает до уровня Джонса, а Джонс намного его крупнее», – сказал президент UFC Дана Уайт.

В ночь на 17 ноября Джон Джонс проведет защиту титула в тяжелом весе против Стипе Миочича. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном