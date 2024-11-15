Дана Уайт: «Джонс не будет драться с Перейрой»
Дана Уайт заявил, что Джон Джонс не будет драться с Алексом Перейрой.
«Он не будет драться с Перейрой. Перейра был бойцом среднего веса, который перешел в полутяжелый вес. Он тоже кикбоксер, который очень хорошо проявил себя в ММА. Его борьба даже близко не дотягивает до уровня Джонса, а Джонс намного его крупнее», – сказал президент UFC Дана Уайт.
В ночь на 17 ноября Джон Джонс проведет защиту титула в тяжелом весе против Стипе Миочича. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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