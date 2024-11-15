1

Дана Уайт: «Джонс не будет драться с Перейрой»

Дана Уайт заявил, что Джон Джонс не будет драться с Алексом Перейрой.

«Он не будет драться с Перейрой. Перейра был бойцом среднего веса, который перешел в полутяжелый вес. Он тоже кикбоксер, который очень хорошо проявил себя в ММА. Его борьба даже близко не дотягивает до уровня Джонса, а Джонс намного его крупнее», – сказал президент UFC Дана Уайт.

В ночь на 17 ноября Джон Джонс проведет защиту титула в тяжелом весе против Стипе Миочича. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoДжон Джонс
logoАлекс Перейра
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «Если Джонс захочет снова подраться, то сделает это против Аспиналла»
8сегодня, 06:36
Джонс объяснил, почему хочет драться с Перейрой, а не Аспиналлом: «Том – никто, а Алекс добавит мне наследия»
12вчера, 08:27
Перейра предложил Джонсу бой за титул BMF: «Шама, брат. Пусть они подождут»
913 ноября, 14:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США в 2025 году»
4сегодня, 11:42
Вечер бокса в Техасе: Тайсон – Пол, Барриос – Рамос и другие бои
1сегодня, 11:20
Усман Нурмагомедов в январе-2025 проведет титульный бой против Пола Хьюза
2сегодня, 11:18
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик – Гаверн, Рофаль – Хейбати и другие бои
1сегодня, 09:14
Арман Царукян: «После боя с Махачевым интересно подраться с Оливейрой. Хочется его финишировать»
8сегодня, 09:06
Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»
2сегодня, 08:58
Майк Тайсон прошел все медицинские тесты и допущен к бою с Джейком Полом
4сегодня, 08:09
Магомед Анкалаев: «Я лучший в мире. Накажу Перейру и заставлю его выглядеть посредственным»
8сегодня, 07:00
UFC отказался от новых перчаток. Уайт заявил о многочисленных жалобах
6сегодня, 06:52
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои
сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37