Перейра предложил Джонсу бой за титул BMF: «Шама, брат. Пусть они подождут»
Алекс Перейра хочет драться с Джоном Джонсом.
«Шама, мой брат. Пусть они подождут», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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