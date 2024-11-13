Перейра предложил Джонсу бой за титул BMF: «Шама, брат. Пусть они подождут»

Алекс Перейра хочет драться с Джоном Джонсом.

«Шама, мой брат. Пусть они подождут», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

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