Джонс объяснил, почему хочет драться с Перейрой, а не Аспиналлом: «Том – никто, а Алекс добавит мне наследия»

Джон Джонс заявил, что бой с Алексом Перейрой важен для его наследия.

«Драться с никем, который несет опасность, или с очень титулованным парнем, который невероятно опасен?

Бой с Перейрой по-настоящему добавит мне наследия. Тот, кто не понимает моей логики, просто не хочет понимать», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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