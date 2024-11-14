Джонс объяснил, почему хочет драться с Перейрой, а не Аспиналлом: «Том – никто, а Алекс добавит мне наследия»
Джон Джонс заявил, что бой с Алексом Перейрой важен для его наследия.
«Драться с никем, который несет опасность, или с очень титулованным парнем, который невероятно опасен?
Бой с Перейрой по-настоящему добавит мне наследия. Тот, кто не понимает моей логики, просто не хочет понимать», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Аспиналл раскритиковал Джонса и Миочича: «Два старых пердуна, до их боя нет никому дела»
Джон Джонс: «Том Аспиналл – такой мудак, что я не хочу иметь дела с ним»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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