Аспиналл раскритиковал Джонса и Миочича: «Два старых пердуна, до их боя нет никому дела»

Том Аспиналл раскритиковал бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Для меня это вовсе не бой за неоспоримый титул. Это самый спорный титульник, который только можно представить.

Есть два чемпиона – Джон Джонс и я, которого Джон избегает. Но он выбрал бой с 42-летним Стипе, у которого была фантастическая карьера. У них обоих огромное наследие.

Но давайте быть честными. Это два старых пердуна, которые своим боем задерживают дивизион. Я вижу, что никому нет дела до их боя», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича за титул UFC в тяжелом весе состоится в ночь на 17 ноября.

Джон Джонс: «Том Аспиналл – такой мудак, что я не хочу иметь дела с ним»