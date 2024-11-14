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Аспиналл раскритиковал Джонса и Миочича: «Два старых пердуна, до их боя нет никому дела»

Том Аспиналл раскритиковал бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Для меня это вовсе не бой за неоспоримый титул. Это самый спорный титульник, который только можно представить.

Есть два чемпиона – Джон Джонс и я, которого Джон избегает. Но он выбрал бой с 42-летним Стипе, у которого была фантастическая карьера. У них обоих огромное наследие.

Но давайте быть честными. Это два старых пердуна, которые своим боем задерживают дивизион. Я вижу, что никому нет дела до их боя», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича за титул UFC в тяжелом весе состоится в ночь на 17 ноября.

Джон Джонс: «Том Аспиналл – такой мудак, что я не хочу иметь дела с ним»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
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