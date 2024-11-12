Миочич заявил, что готов драться с Аспиналлом в случае вылета Джонса: «Не дай Бог, но что есть, то есть»
Стипе Миочич готов драться с Томом Аспиналлом.
«Я сосредоточен только на деле. Если, не дай Бог, с Джоном что-то случится, то я подерусь с Томом Аспиналлом. Что есть, то есть», – сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич, который в ночь на 17 ноября подерется с Джоном Джонсом. Том Аспиналл – временный чемпион UFC в тяжелом весе.
Миочич – о статусе андердога в бою с Джонсом: «Сомнения – это топливо, которое я использую»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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