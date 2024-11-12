Миочич заявил, что готов драться с Аспиналлом в случае вылета Джонса: «Не дай Бог, но что есть, то есть»

Стипе Миочич готов драться с Томом Аспиналлом.

«Я сосредоточен только на деле. Если, не дай Бог, с Джоном что-то случится, то я подерусь с Томом Аспиналлом. Что есть, то есть», – сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич , который в ночь на 17 ноября подерется с Джоном Джонсом . Том Аспиналл – временный чемпион UFC в тяжелом весе.

Миочич – о статусе андердога в бою с Джонсом: «Сомнения – это топливо, которое я использую»