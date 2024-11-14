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Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»

Джон Джонс объяснил, почему не избегает боя с Томом Аспиналлом.

«Вы не можете избегать боя с человеком, с которым даже не собирались когда-либо драться. Это все равно что сказать, что меня продинамила девушка, к которой я даже не подкатывал», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, который 17 ноября подерется со Стипе Миочичем.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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