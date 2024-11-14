Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»
Джон Джонс объяснил, почему не избегает боя с Томом Аспиналлом.
«Вы не можете избегать боя с человеком, с которым даже не собирались когда-либо драться. Это все равно что сказать, что меня продинамила девушка, к которой я даже не подкатывал», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, который 17 ноября подерется со Стипе Миочичем.
Джонс готов освободить пояс UFC: «Хочу драться для себя. С самыми случайными парнями – Джамал Хилл или Деррик Льюис»
Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости