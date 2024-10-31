Анкалаев опубликовал в соцсетях эмодзи телефона, но затем стер пост

Магомед Анкалаев намекнул на готовность подраться с Алексом Перейрой.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310, в главном бою которого должен был пройти титульник в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Из-за болезни Мухаммада бой с Рахмоновым отменен, поэтому, по информации MMA Mania , в UFC предложили Алексу Перейре и Магомеду Анкалаеву возглавить турнир.

Позже Перейра намекнул на готовность подраться на UFC 310, запостив эмодзи телефона. Через некоторое время такую же запись в соцсетях оставил Анкалаев, но позже стер пост, скриншот которого предоставил аккаунт Championship Rounds.

Хельвани заявил, что Перейре не предлагали бой с Анкалаевым на UFC 310