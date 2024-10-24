Анкалаев – о бое с Перейрой: «Мне сказали, что победа над Ракичем принесет мне титульник»

Магомед Анкалаев заявил, что получит бой с Алексом Перейрой, если победит Александра Ракича.

«Что будет дальше, решат в UFC. Мне сказали, что победа над Ракичем принесет мне титульник. Надеюсь, что так и будет.

Но если по какой-то причине я не получу шанс на титул, и передо мной окажется кто-то другой, то мне придется уничтожить этого человека», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев , который 26 октября подерется с Александром Ракичем .

Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще

Магомед Анкалаев: «Если Перейре нужны будут деньги, то отдам все, что будет в кармане»