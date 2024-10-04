Анкалаев − об оценке Перейры: «Я у этого парня в голове»

Магомед Анкалаев прокомментировал слова Алекса Перейры.

«Этот парень говорит, что я на пять из 10. Я у него в голове. Пожалуйста, не облажайся в воскресенье.

Гарантирую, что со мной эти вуду-штучки не сработают. Я молюсь пять раз в день и нахожусь под защитой», − написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Перейра оценил уровень бойцов UFC: Аспиналл и Джонс − 9/10, Анкалаев − пять