Хельвани заявил, что Перейре не предлагали бой с Анкалаевым на UFC 310
Ариэль Хельвани заявил, что UFC не ведет переговоров с Алексом Перейрой о бое на UFC 310.
В эфире шоу «The Boys in the back» Хельвани сослался на слова представителей Алекса Перейры, которые сообщили инсайдеру, что UFC не связывался с Перейрой по поводу боя с Магомедом Анкалаевым на 310-м номерном турнире.
Также Хельвани заявил, что в ближайшее время у Перейры запланирован ряд поездок.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Ариэля Хельвани
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