Хельвани заявил, что Перейре не предлагали бой с Анкалаевым на UFC 310

Ариэль Хельвани заявил, что UFC не ведет переговоров с Алексом Перейрой о бое на UFC 310.

В эфире шоу «The Boys in the back» Хельвани сослался на слова представителей Алекса Перейры , которые сообщили инсайдеру, что UFC не связывался с Перейрой по поводу боя с Магомедом Анкалаевым на 310-м номерном турнире.

Также Хельвани заявил, что в ближайшее время у Перейры запланирован ряд поездок.

Перейра — о возможном участии в UFC 310: «☎️»