Анкалаев − о первом месте в рейтинге полутяжеловесов по версии Tapology: «Угадайте, кто лидер?»
Магомед Анкалаев назвал себя лучшим полутяжеловесом в ММА.
«Угадайте, кто №1?» − подписал скриншот рейтинга полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, что 26 октября Анкалаев подерется с Александром Ракичем. Титул в 93 кг принадлежит Алексу Перейре, в ночь на 6 октября он подерется с Халилом Раунтри.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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