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Анкалаев − о первом месте в рейтинге полутяжеловесов по версии Tapology: «Угадайте, кто лидер?»

Магомед Анкалаев назвал себя лучшим полутяжеловесом в ММА.

«Угадайте, кто №1?» − подписал скриншот рейтинга полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что 26 октября Анкалаев подерется с Александром Ракичем. Титул в 93 кг принадлежит Алексу Перейре, в ночь на 6 октября он подерется с Халилом Раунтри.

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев подписал новую сделку с UFC. Он доволен новыми условиями»

Биспинг считает, что Перейра должен подраться с Анкалаевым: «С чемпионским поясом приходит определенная ответственность»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoМагомед Анкалаев
logoАлександр Ракич
logoАлекс Перейра
Халил Раунтри
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