Анкалаев − о первом месте в рейтинге полутяжеловесов по версии Tapology: «Угадайте, кто лидер?»

Магомед Анкалаев назвал себя лучшим полутяжеловесом в ММА.

«Угадайте, кто №1?» − подписал скриншот рейтинга полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что 26 октября Анкалаев подерется с Александром Ракичем . Титул в 93 кг принадлежит Алексу Перейре , в ночь на 6 октября он подерется с Халилом Раунтри.

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