Перейра — о возможном участии в UFC 310: «☎️»

Алекс Перейра намекнул на возможное участие в турнире UFC 310.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 310, в главном бою которого должен был состояться титульник в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым.

Мухаммад выбыл из боя из-за костной инфекции в пальце ноги. Интернет-издание Haymaker в соцсетях опубликовало сообщение, что UFC ищет бойцов, которые заменят Рахмонова и Мухаммада в главном бою турнира, на что Алекс Перейра в комментариях отреагировал эмодзи телефона.

В 2024 году Перейра провел три боя, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.

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