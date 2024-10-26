Ядун хочет подраться с Нурмагомедовым 18 января. Умар согласен

Бой Суна Ядуна и Умара Нурмагомедова может пройти в середине января.

Ядун в соцсетях предложил Умару подраться 18 января. Тот согласился, добавив: «Лучший вариант, если я не получу титульный бой».

Ранее стало известно , что поединок Нурмагомедова и Ядуна не состоится в декабре из-за травмы китайского бойца.

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