Ядун хочет подраться с Нурмагомедовым 18 января. Умар согласен
Бой Суна Ядуна и Умара Нурмагомедова может пройти в середине января.
Ядун в соцсетях предложил Умару подраться 18 января. Тот согласился, добавив: «Лучший вариант, если я не получу титульный бой».
Ранее стало известно, что поединок Нурмагомедова и Ядуна не состоится в декабре из-за травмы китайского бойца.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Суна Ядуна
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