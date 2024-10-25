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Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов боится драться с ним.

«Боюсь ли я Умара? Я никого не боюсь, только Бога! Где этот парень? Он принял другой бой, это он боится! Это он решил драться с кем-то другим. Где этот парень?

Он собирается проиграть нокаутом кому-то другому. Я не организую бои, все решают Дана и Хантер, с кем мне драться. Если Уайт скажет драться с Умаром, я буду драться.

Но Умар не заслужил боя со мной. Шон О’Мэлли заслужил, и я проведу с ним реванш. Пусть Умар сначала докажет, что заслужил, а потом мы подеремся», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили на мероприятии Q&A в Абу-Даби, где 26 октября состоится турнир UFC 308.

Двалишвили – о блокировке Умара Нурмагомедова в соцсетях: «Он говорил всякую чушь, проявил неуважение»

Мераб – о бое с Умаром: «В UFC предлагали декабрь, но мне подойдет февраль или март»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
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