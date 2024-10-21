Стерлинг – о нежелании Двалишвили защищать пояс против Умара: «Совершенно другой стиль. Мераб бы предпочел лучше подготовиться, как это делают чемпионы»
Стерлинг объяснил, почему Двалишвили не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым.
«Это совершенно другой стиль боя. Если бы Мерабу пришлось выбирать свой идеальный поединок, то он бы предпочел потратить больше времени на восстановление и подготовку, как это делает большинство чемпионов. Однажды эти парни разделят октагон», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»
Умар – о Мерабе: «Если UFC попросит его подраться со мной или с кем-то еще, думаю, он 100 раз выберет кого-то другого»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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