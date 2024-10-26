Умар Нурмагомедов не будет драться с Ядуном в декабре. Сун получил травму
«Я всегда готов. Сейчас жду соперника, так как Ядун не принял бой в декабре – мне сказали, что он травмирован.
Мераб [Двалишвили], ты до моего боя с Кори Сэндхагеном говорил, что если я его побью, то заслужу признание. Теперь ты поменял позицию – определись уже.
Все фанаты и аналитики уже замечают, как ты избегаешь боя со мной. Чемпионство – это признание, но ты его не получил, и ты этопрекрасно знаешь.
Я никого ждать не собираюсь и хочу драться до Рамадана. Надеюсь, UFC найдет соперника. Титул – лишь вопрос времени», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Ожидалось, бой Нурмагомедова с Суном Ядуном состоится 15 декабря на турнире UFC on ESPN 63.
Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»
Мераб Двалишвили: «Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул»
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