Умар Нурмагомедов не будет драться с Ядуном в декабре. Сун получил травму

Поединок Умара Нурмагомедова и Суна Ядуна отменен.

«Я всегда готов. Сейчас жду соперника, так как Ядун не принял бой в декабре – мне сказали, что он травмирован.

Мераб [Двалишвили ], ты до моего боя с Кори Сэндхагеном говорил, что если я его побью, то заслужу признание. Теперь ты поменял позицию – определись уже.

Все фанаты и аналитики уже замечают, как ты избегаешь боя со мной. Чемпионство – это признание, но ты его не получил, и ты это прекрасно знаешь.

Я никого ждать не собираюсь и хочу драться до Рамадана. Надеюсь, UFC найдет соперника. Титул – лишь вопрос времени», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Ожидалось, бой Нурмагомедова с Суном Ядуном состоится 15 декабря на турнире UFC on ESPN 63.

Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»

Мераб Двалишвили: «Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул»