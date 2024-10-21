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Умар ответил Стерлингу, считающему, что Двалишвили нужно больше времени на подготовку к их бою: «Дешевое оправдание»

Нурмагомедов отреагировал на слова Стерлинга о необходимости времени Двалишвили.

«Дешевое оправдание», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов в ответ на высказывание Алджамейна Стерлинга.

Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»

Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном 14 декабря (Red Corner MMA)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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