Умар ответил Стерлингу, считающему, что Двалишвили нужно больше времени на подготовку к их бою: «Дешевое оправдание»
Нурмагомедов отреагировал на слова Стерлинга о необходимости времени Двалишвили.
«Дешевое оправдание», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов в ответ на высказывание Алджамейна Стерлинга.
Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»
Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном 14 декабря (Red Corner MMA)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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