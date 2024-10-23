Двалишвили – о блокировке Умара Нурмагомедова в соцсетях: «Он говорил всякую чушь, проявил неуважение»

Мераб Двалишвили рассказал об отношении к Умару Нурмагомедову.

«Мы – бойцы ММА. Я с большим уважением отношусь ко всем. У меня нет врагов. Я никого не ненавижу. Даже О’Мэлли – я хорошо отношусь ко всем. Или первый, кто приходит в мою голову… Я ко всем отношусь хорошо, у меня нет врагов.

Единственное, я заблокировал Умара , потому что он разговаривал неуважительно. Я был готов драться с ним, а он проявил неуважение ко мне в Twitter, говорил очень неуважительном тоном. Поэтому я заблокировал его. В остальном же у меня нет проблем ни с кем. Вот с Умаром у меня есть проблемы, потому что он говорил всякую чушь. Тебе не следует неуважать меня, потому что… Он назвал меня лжецом, но я не лжец. Я сказал: пожалуйста, давай подеремся. Я относился к нему с уважением. Когда он попал в UFC, я поздравил его и сказал: добро пожаловать в UFC.

Я был рад за него, я пожимал ему руку, мы общались, все было нормально. Но он стал разговаривать неуважительно. Мы должны быть мужчинами в первую очередь, а потом бойцами. Мы знаем, что бы ни предложило UFC, я подерусь.

Я не босс, я не Дана Уайт, меня зовут Мераб Двалишвили. У меня нет никого, кто бы мне помогал. Мы все знаем, что UFC продвигает Умару и помогает ему. Они не помогают мне. Если UFC помогают ему, так почему же он несет чушь? Послушай… У меня нет врагов. Я лишь усердно тружусь – и все», – сказал чемпион легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили .

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