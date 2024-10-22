Мераб – о бое с Умаром: «В UFC предлагали декабрь, но мне подойдет февраль или март»

Мераб Двалишвили заявил, что отказался драться с Умаром Нурмагомедовым в декабре.

«В UFС предложили мне подраться с Умаром в декабре, но я сказал, что готов в феврале или марте. Вот и все, остального я не знаю.

Я не буду драться в январе, потому что в это время будет Новый год и Рождество, мне потребуется время. Февраль или март мне подойдут», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Стерлинг – о нежелании Двалишвили защищать пояс против Умара: «Совершенно другой стиль. Мераб бы предпочел лучше подготовиться, как это делают чемпионы»

Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»