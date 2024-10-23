Илия Топурия: «Я нокаутирую Махачева»
Илия Топурия готов встретиться с Исламом Махачевым, если этого захочет UFC.
«Если они позвонят мне и захотят, чтобы я перешёл в легкую весовую категорию, я буду не против и нокаутирую Ислама Махачева.
Если они захотят, чтобы я продолжил защищать пояс в полулегкой весовой категории, я буду не против и этого. Давайте оставим это решение за UFC», – сказал чемпион UFC в полулегкой весовой категории Илия Топурия.
26 октября на турнире UFC 308 Илия Топурия проведет защиту титула UFC в полулегкой весовой категории против Макса Холлоуэя.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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