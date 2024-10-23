Илия Топурия: «Стать чемпионом мира в трех весовых категориях – моя цель»
Илия Топурия рассказал о своих чемпионских амбициях.
«Вероятно, стать чемпионом мира в трех весовых категориях – моя цель.
Вы не увидите меня в полусреднем весе тощим. Вы увидите меня другим. Это моя цель. Подняться в легкий вес, забрать пояс, а затем подняться в полусредний дивизион и забрать пояс там», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
На турнире UFC 308 Илия Топурия встретится с Максом Холлоуэем в главном событии турнира.
Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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