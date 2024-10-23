Топурия – о Холлоуэе: «Я выиграю легче, чем многим кажется»

Илия Топурия заявил, что Макс Холлоуэй для него – легкий соперник.

«Я действительно чувствую, что лучше него. Я чувствую, что привношу эволюцию в игру. Его удары действительно хороши, но я на высшем уровне ударки.

Его борьба не так хороша. У меня новый уровень игры в партере, так что я собираюсь добиться огромных перемен, поверьте мне, я выиграю легче, чем многим кажется», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет на турнире UFC 308 26 октября.

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