Топурия – о Холлоуэе: «Я выиграю легче, чем многим кажется»
Илия Топурия заявил, что Макс Холлоуэй для него – легкий соперник.
«Я действительно чувствую, что лучше него. Я чувствую, что привношу эволюцию в игру. Его удары действительно хороши, но я на высшем уровне ударки.
Его борьба не так хороша. У меня новый уровень игры в партере, так что я собираюсь добиться огромных перемен, поверьте мне, я выиграю легче, чем многим кажется», – заявил чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Бой между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет на турнире UFC 308 26 октября.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MainEventTV
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