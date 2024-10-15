Умар – об О’Мэлли: «Мераб целовал его, играл с ним. Не знаю, как он может говорить после боя»

Умар Нурмагомедов раскритиковал Шона О’Мэлли за поражение от Мераба Двалишвили.

«Он не сделал того, что должен был сделать [для победы в бою]... Он бежал, испугался. Этот парень [Мераб Двалишвили] делал с ним все, что хотел. Он целовал его, играл с ним. Не знаю, как он [О’Мэлли] может говорить после боя», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

В сентябре на UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

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