Умар – об О’Мэлли: «Мераб целовал его, играл с ним. Не знаю, как он может говорить после боя»
Умар Нурмагомедов раскритиковал Шона О’Мэлли за поражение от Мераба Двалишвили.
«Он не сделал того, что должен был сделать [для победы в бою]... Он бежал, испугался. Этот парень [Мераб Двалишвили] делал с ним все, что хотел. Он целовал его, играл с ним. Не знаю, как он [О’Мэлли] может говорить после боя», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
В сентябре на UFC 306 Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли единогласным решением судей и стал новым чемпионом в легчайшем весе.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Submission Radio
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