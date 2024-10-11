Умар Нурмагомедов: «Если Мераб собирается меня избегать, я не буду ждать. Подерусь с любым, кого предложит UFC – до Рамадана»

Умар готов провести поединок с любым бойцом, если Мераб не готов с ним драться.

«Если Мераб [Двалишвили ] собирается меня избегать, я не буду ждать. Подерусь с любым, кого предложит UFC – до Рамадана», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе, единогласным решением судей победив Шона О’Мэлли в сентябре.

«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба