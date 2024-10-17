Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном 14 декабря (Red Corner MMA)
Умар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника.
Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном 14 декабря в Тампе (США).
Бой пройдет в формате пяти раундов и станет главным событием вечера.
В августе Умар победил единогласным решением Кори Сэндхагена.
Ядун в марте проиграл судейским решением Петру Яну.
Умар – об О’Мэлли: «Мераб целовал его, играл с ним. Не знаю, как он может говорить после боя»
Умар Нурмагомедов: «Если Мераб собирается меня избегать, я не буду ждать. Подерусь с любым, кого предложит UFC – до Рамадана»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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