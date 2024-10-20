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Стерлинг заступился за Мераба из-за обвинений в нежелании драться с Умаром: «В чем виноват Двалишвили? Глупо называть религиозные убеждения причиной отказа»

Стерлинг выступил в защиту Двалишвили из-за несостоявшегося боя с Умаром.

«Вы, ребята, уже утомили. Постоянно повторяете вещи, которые не имеют никакого смысла. Мераб только что выиграл пояс. Он христианин, а не мусульманин. Делать религиозные убеждения одного человека причиной отказа от боя – это глупо.

В чем виноват Двалишвили? Рассуждайте логично... Правильно, вы не можете!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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Мераб Двалишвили: «Умар хотел драться в декабре... Братан, я только что выиграл титул»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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logoАлджамейн Стерлинг
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