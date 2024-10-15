Умар – о Мерабе: «Если UFC попросит его подраться со мной или с кем-то еще, думаю, он 100 раз выберет кого-то другого»

Умар Нурмагомедов считает, что Мераб Двалишвили избегает боя с ним.

«Мераб пытается избегать моего имени, пытается сказать, что я не заслуживаю титульного боя. Если UFC попросит его подраться со мной или с кем-то еще, думаю, он 100 раз выберет кого-то другого. Он играет в игры. Они знают, что я не подерусь в Рамадан, поэтому говорят, что выступят в марте. А март – это Рамадан.

Все выглядит очень плохо. Похоже, он пытается избегать меня, как будто напуган. Не понимаю, как чемпион пытается избежать боя, но если они не хотят драться со мной, то я не буду ждать. Лето – июнь, июль, май – я хочу драться сейчас. Я хочу провести бой через два месяца, до Рамадана – хочу быть активным. Посмотрим, что произойдет», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

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