Хабиб – о вызове Хьюза: «Усман, он настроен, смотри»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов ирландского бойца в адрес Усмана.
«Усман, он настроен смотри», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Ранее боец PFL Пол Хьюз вызвал на бой Усмана Нурмагомедова, а также попросил поддержку у Конора Макгрегора.
Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»
Шаблий − об Усмане: «Это крепкий парень, очень дисциплинированно слушал Хабиба»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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