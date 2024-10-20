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Хабиб – о вызове Хьюза: «Усман, он настроен, смотри»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов ирландского бойца в адрес Усмана.

«Усман, он настроен смотри», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее боец PFL Пол Хьюз вызвал на бой Усмана Нурмагомедова, а также попросил поддержку у Конора Макгрегора.

Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»

Шаблий − об Усмане: «Это крепкий парень, очень дисциплинированно слушал Хабиба»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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