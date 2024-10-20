Боец PFL Хьюз вызвал Усмана Нурмагомедова: «Дагестан против Ирландии – часть вторая. Хочу, чтобы в моем углу был Конор»
Ирландский боец PFL бросил вызов Усману Нурмагомедову и обратился к Макгрегору.
«Мы все знаем, с кем хочет встретиться любой наш легковес. Ирландия против Дагестана – часть вторая. Пол Хьюз против Усмана Нурмагомедова за чемпионский пояс! Можем подраться в Дубае. Или приезжай в Белфаст!
Конор, я хочу, чтобы ты был в моем углу во время этого боя. Нам может понадобиться дополнительная охрана», – заявил боец PFL Пол Хьюз.
На турнире PFL Battle of the Giants Эй Джей Макки (22-2) проиграл Полу Хьюзу (13-1) раздельным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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