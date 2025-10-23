  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дин Томас – о бое Яндироба – Дерн: «Был ли когда-нибудь в истории UFC более незначительный бой за титул?»
1

Дин Томас – о бое Яндироба – Дерн: «Был ли когда-нибудь в истории UFC более незначительный бой за титул?»

Дин Томас раскритиковал бой за титул Яндироба – Дерн.

«Был ли когда-нибудь в истории UFC более незначительный бой за титул?» – сказал аналитик UFC Дин Томас.

В поединке за вакантный титул в женском минимальном весе встретятся Вирна Яндироба и Маккензи Дерн. Бой пройдет в соглавном событии UFC 321 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Яндироба (22-3) в последний раз дралась в апреле, выиграв у Ян Сионянь решением судей. Дерн (15-5) в январе победила Аманду Рибас болевым приемом в третьем раунде.

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoMMA
женские бои
logoUFC
logoМаккензи Дерн
Дин Томас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон О’Мэлли: «Сехудо почти на грани банкротства. Слышал от близких к нему источников»
сегодня, 12:18
Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»
сегодня, 10:40
Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки
сегодня, 10:30
Главные новости
АСА 194: Джонсон - Алиакбари, Багов – Рамос и другие бои
9 минут назадLive
Шон О’Мэлли: «Сехудо почти на грани банкротства. Слышал от близких к нему источников»
сегодня, 12:18
Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»
сегодня, 10:40
Шон О’Мэлли: «Если Мераб пойдет в размен с Яном, это может закончиться плохо для него»
сегодня, 09:56
Роберт Уиттакер: «Хочу подраться со Стриклендом в Белом доме»
сегодня, 09:51
Макгрегор – Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут»
сегодня, 08:36
Том Аспиналл: «Если UFC предложит бой с Перейрой, я соглашусь»
сегодня, 07:49
Пэдди Пимблетт: «Никто бы не знал Топурию, если бы не я. Он прославился благодаря моему имени»
сегодня, 07:48
Умар Нурмагомедов: «Мераб скажет, что я должен подраться 10 раз перед реваншем. Чтобы он завершил карьеру»
сегодня, 07:32
Умар Нурмагомедов: «У нас не хватает диалога власти с людьми»
вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30