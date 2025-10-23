Дин Томас – о бое Яндироба – Дерн: «Был ли когда-нибудь в истории UFC более незначительный бой за титул?»

Дин Томас раскритиковал бой за титул Яндироба – Дерн.

«Был ли когда-нибудь в истории UFC более незначительный бой за титул?» – сказал аналитик UFC Дин Томас.

В поединке за вакантный титул в женском минимальном весе встретятся Вирна Яндироба и Маккензи Дерн . Бой пройдет в соглавном событии UFC 321 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Яндироба (22-3) в последний раз дралась в апреле, выиграв у Ян Сионянь решением судей. Дерн (15-5) в январе победила Аманду Рибас болевым приемом в третьем раунде.

