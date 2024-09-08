Хабиб с фингалом – главная звезда титульника Усмана. От волнения чуть не задушил брата Умара

Прокатил чемпиона на плечах.

Усман Нурмагомедов уверенно победил Александра Шаблия на турнире Bellator Champions Series 4 в Сан-Диего и защитил титул, но главным героем стал Хабиб , секундировавший брата.

Кажется, в Bellator перестарались со вниманием.

Хабиб вернулся к тренерской деятельности и идет без поражений. Кажется, он управляет бойцами с помощью джойстика

В начале 2023 года Хабиб полностью оставил MMA, шокировав болельщиков. Казалось, он снова уходит слишком рано: Ислам Махачев только что победил Чарльза Оливейру и взял пояс UFC, а Усман и Умар Нурмагомедовы набирали все больше. Фанаты ждали новых поединков с участием Хабиба-тренера.

В 2024-м он вернулся не только к работе угловым, но и к тренерской деятельности в зале. Помимо братьев и Ислама Махачева, Хабиб помогал Белалу Мухаммаду готовиться к титульному поединку против Леона Эдвардса.

В 2024 году Нурмагомедов-тренер идет без поражений: победил Ислам, Белал, Умар, а теперь и Усман. Члены его команды настолько точно исполняют инструкции, как будто он сам управляет ими с помощью джойстика.

Похоже, теперь Хабиб никуда не уйдет. Уже в начале 2025 года его ждут титульники Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, а в будущем в главную лигу ворвется и Усман. Тем более старший Нурмагомедов по-прежнему получает огромное внимание от организаций и фанатов.

Bellator весь бой Усмана и Шаблия показывали Хабиба. Он заводил трибуны, душил Умара и подсказывал на аварском языке

Нурмагомедов с фингалом под глазом (получил во время схватки по грэпплингу) стал звездой главного поединка еще до его начала. В видео с выходом Усмана в октагон оператор Bellator концентрировал внимание на Хабибе.

Уже спустя минуту после старта боя на экране трансляции появилось окошко с камерой из угла Усмана, направленной на Хабиба. Возможно, это должно было стать временной фишкой показа, но в итоге осталось на весь поединок.

Параллельно с комментариями и криками болельщиков зрители могли расслышать подсказки Хабиба и остальной команды из угла. Старший Нурмагомедов говорил с Усманом на смеси аварского и русского, Умар подсказывал на английском и русском, а Хавьер Мендес, разумеется, только на английском.

В самый интенсивный момент поединка, когда Усман попал по Шаблию хай-киком и пошел за удушающим, Хабиб так переживал за младшего брата, что сам начал заламывать шею попавшемуся под руку Умару.

Уже после объявления результата поединка интервьюер первым подошел поговорить именно с Хабибом, а не с победителем боя Усманом. Очевидно, кто был главной звездой вечера.

«Усман сейчас один из лучших в мире. Сначала я был на вершине, теперь там наш брат Ислам, а Усман будет следующим. Это династия, много-много лет люди будут говорить об этом, даже не понимая, в чем дело. Мы просто упорно работаем, верим в Аллаха и себя», – сказал Хабиб.

Следующим оппонентом Усмана, похоже, станет Эй Джей Макки. Нурмагомедов хочет подраться в Дубае, но когда это случится – большой вопрос. Судя по словам Хабиба о династии, после перехода Ислама Махачева в полусредний вес или завершения карьеры его место в UFC займет Усман.

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Фото: MMA Junkie ; Bellator