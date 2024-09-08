  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Хабиб – об Усмане: «Если он сохранит настрой, то может войти в список величайших бойцов MMA»

Хабиб считает, что Усман Нурмагомедов может стать великим бойцом

«Усман проделал потрясающую работу. Он победил очень хорошего и опытного соперника. Теперь весь мир знает, что он один из лучших бойцов на планете. Усман продолжает прибавлять – ему только недавно исполнилось 26 лет.

Я верю в него. Если он сохранит настрой, то может войти в список величайших бойцов MMA», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.

Хабиб − о бое Усмана и Шаблия: «Завтра будет очень интересное противостояние стилей и характеров»

Брат Хабиба вернулся после скандала с допингом: чуть не вырубил россиянина и защитил пояс Bellator

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Bellator MMA
logoMMA
logoBellator
logoХабиб Нурмагомедов
logoУсман Нурмагомедов
Нурмагомедов - Шаблий
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб − об Усмане Нурмагомедове: «Будущее ММА, в бою с Шаблием он покажет, почему один из лучших в мире»
75 сентября, 08:59
Усман Нурмагомедов: «Надеюсь, что Хабиб наденет на меня пояс после боя с Шаблием»
13 сентября, 10:48
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
23 сентября, 09:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87через 51 минуту
ACA 179: Омаров против Тайгибова, Полпудников подерется с Фроесом. Основной кард начнется в 21:00
41 минуту назад
Царукян – о поединке с Махачевым: «Подеремся в начале следующего года. Но мне не принципиален бой с Исламом, я хочу просто стать чемпионом»
156 минут назад
Гарсия – о Кроуфорде: «Переоцененный бездельник. Его бои – унылый кусок дерьма»
1сегодня, 06:22
Белал Мухаммад: «Брэди прикончит Камару»
3сегодня, 06:12
Судейские записки боя Нурмагомедов – Шаблий: двое судей отдали Усману все раунды
8сегодня, 05:52Фото
Хабиб: «Прямо сейчас Усман – один из лучших бойцов в легком весе. Раньше им был я, сейчас – Ислам, следующим будет Усман»
4сегодня, 05:09
Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу над Шаблием дяде Абдулманапу. Хочу защищать пояс в Дубае»
4сегодня, 04:57
Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов победил Шаблия, Ларкин нокаутировал Чохели и другие бои
39сегодня, 04:45
Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе
19сегодня, 04:44
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео