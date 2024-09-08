Хабиб – об Усмане: «Если он сохранит настрой, то может войти в список величайших бойцов MMA»

Хабиб считает, что Усман Нурмагомедов может стать великим бойцом

«Усман проделал потрясающую работу. Он победил очень хорошего и опытного соперника. Теперь весь мир знает, что он один из лучших бойцов на планете. Усман продолжает прибавлять – ему только недавно исполнилось 26 лет.

Я верю в него. Если он сохранит настрой, то может войти в список величайших бойцов MMA», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе.

Хабиб − о бое Усмана и Шаблия: «Завтра будет очень интересное противостояние стилей и характеров»

Брат Хабиба вернулся после скандала с допингом: чуть не вырубил россиянина и защитил пояс Bellator