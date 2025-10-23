Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем
Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретились перед боем.
Умар Нурмагомедов подерется с Марио Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. В январе Мераб Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.
Также стердаун провели Том Аспиналл и Сирил Ган, которые подерутся в главном бою вечера:
Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»
Источник: UFC
