Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретились перед боем.

Умар Нурмагомедов подерется с Марио Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. В январе Мераб Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

Также стердаун провели Том Аспиналл и Сирил Ган, которые подерутся в главном бою вечера:

Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»

