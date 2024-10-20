Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»

Макгрегор готов поддержать ирландского бойца в бою с Усманом Нурмагомедовым.

«Пол, мужик, я пойду на арену и поддержу тебя на 100%. Если начнется кипиш, то я буду там еще до того, как ты успеешь сказать: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах».

Твоя команда и угол проделали колоссальную работу! Они проведут тебя до конца! У тебя все получится! Мы с тобой, брат, привези домой золото!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

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