Конор готов прийти в угол Хьюза: «Если начнется кипиш, то я буду там до того, как ты скажешь: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах»
Макгрегор готов поддержать ирландского бойца в бою с Усманом Нурмагомедовым.
«Пол, мужик, я пойду на арену и поддержу тебя на 100%. Если начнется кипиш, то я буду там еще до того, как ты успеешь сказать: «Нурмагомедовы – допингисты, крысы от инцеста, женатые на своих кузинах».
Твоя команда и угол проделали колоссальную работу! Они проведут тебя до конца! У тебя все получится! Мы с тобой, брат, привези домой золото!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Боец PFL Хьюз вызвал Усмана Нурмагомедова: «Дагестан против Ирландии – часть вторая. Хочу, чтобы в моем углу был Конор»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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