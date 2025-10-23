Умар Нурмагомедов: «Было бы интересно подраться с Яном в Абу-Даби. В России титульный бой вряд ли проведут»

Умар Нурмагомедов высказался о возможном бое с Петром Яном.

«Будет ли желание попросить UFC провести бой с Яном в России? Титульный бой в России вряд ли проведут. В Абу-Даби было бы, конечно, интересно подраться», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов подерется с Марио Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. В январе Мераб Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

Петр Ян подерется с Двалишвили за титул на UFC 323 в декабре.

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста провели битву взглядов перед боем