Тайсон Фьюри: «Дрался ради денег, титулов, всего этого дерьма. Но теперь денег больше, чем я могу потратить, и куча гребаных поясов. Я не стал от этого счастливее»

Тайсон Фьюри рассказал, почему у него нет желания возвращаться в бокс.

«У меня нет ни одной реальной причины возвращаться. Мне 37, меня лупили, как только можно, последние 25 лет. Зачем мне снова идти в бокс?

Когда-то это было ради денег, титулов, всего этого дерьма. Но теперь у меня больше денег, чем я способен потратить. У меня куча этих гребаных поясов и титулов. Я от этого стал счастливее? Нет.

Было ли преследование цели лучше самой победы? Да. Восхождение было лучше, чем сама вершина горы, если честно. Так всегда. Несколько месяцев назад я поднимался на Скафел-Пайк (самая высокая гора в Англии), и сам процесс подъема был лучше, чем пребывание на вершине. Поднялся, постоял эти чертовы 10 секунд – и пора спускаться, двигаться дальше», – сказал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри .

Ранее Тайсон Фьюри заявил о желании провести трилогию с Александром Усиком, но позже сказал, что больше не будет драться. Фьюри дважды проиграл Усику решением судей.

