Гаджиев – о сравнении Умара и Усмана с Хабибом: «Они не побеждают с запасом, как он. Может быть, просто нужно созреть»

Камил Гаджиев считает, что братья Нурмагомедовы еще не достигли уровня Хабиба

«30-0 в Bellator немного проще сделать, чем в UFC. Если Усман продолжит в Bellator, то допускаю, что ему это удастся. В UFC будут 2-3 человека, которые смогут доставить ему хлопот. Усман относится к той категории спортсменов, которые пока не такие зрелые. Я бы на его месте сделал еще несколько защит, если это возможно де-юре, а потом перешел бы в UFC. Там у него будет быстрая дорога к поясу. А потом и до 30-0 рукой подать.

Что касается Умара , то он уже в лучшей лиге мира и там уровень конкуренции такой, что поражение может случиться в любой момент. Кто будет фаворитом в бою Умара и Мераба Двалишвили ? Думаю, что Умар. При этом победа Двалишвили возможна. То же самое можно сказать и про чемпиона, и про остальных его оппонентов.

Побеждают ли они оба с таким запасом, как Хабиб ? Точно нет. Хабиб побеждал с запасом. Это было безусловное доминирование. Пока ни Умар, ни Усман этого не показывают. Но, может быть, еще не пришел тот самый момент. Может быть, просто нужно созреть», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев .

Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»

Хабиб − об Умаре: «Хорошо, что бой с Сэндхагеном прошел пять раундов. Теперь у него есть опыт для титульника»