Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»
Дана Уайт рассказал о следующем бое Илии Топурии.
«Бой Топурии и Пимблетта еще не подтвержден. Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Пэдди Пимблетт в марте победил Майкла Чендлера.
Пэдди Пимблетт: «Никто бы не знал Топурию, если бы не я. Он прославился благодаря моему имени»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
