Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»

Дана Уайт рассказал о следующем бое Илии Топурии.

«Бой Топурии и Пимблетта еще не подтвержден. Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Пэдди Пимблетт в марте победил Майкла Чендлера.

