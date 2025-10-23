2

Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»

Дана Уайт рассказал о следующем бое Илии Топурии.

«Бой Топурии и Пимблетта еще не подтвержден. Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Пэдди Пимблетт в марте победил Майкла Чендлера.

Пэдди Пимблетт: «Никто бы не знал Топурию, если бы не я. Он прославился благодаря моему имени»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
