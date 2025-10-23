Уайт – Баутисте и Нурмагомедову: «Устройте шоу, тогда бой будет претендентским»
Умар Нурмагомедов задал вопрос Дане Уайту.
Умар Нурмагомедов: «Дана, этот бой будет претендентским?»
Дана Уайт: «Устрой шоу, чтобы фанаты говорили: «Вау! Кто-то из этих парней должен драться за титул».
Умар Нурмагомедов: «Окей, мы сделаем это».
Умар подерется с Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября, ранее они провели битву взглядов.
Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости