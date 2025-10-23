Уайт – Баутисте и Нурмагомедову: «Устройте шоу, тогда бой будет претендентским»

Умар Нурмагомедов задал вопрос Дане Уайту.

Умар Нурмагомедов : «Дана, этот бой будет претендентским?»

Дана Уайт : «Устрой шоу, чтобы фанаты говорили: «Вау! Кто-то из этих парней должен драться за титул».

Умар Нурмагомедов : «Окей, мы сделаем это».

Умар подерется с Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября, ранее они провели битву взглядов.

