Александр Волков: «Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню»
Александр Волков рассказал, от кого получал самый сильный удар.
«Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню», – сказал боец UFC Александр Волков.
В октябре-2018 года на UFC 229 Волков проиграл Льюису техническим нокаутом в третьем раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
