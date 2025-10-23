Александр Волков: «Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню»

Александр Волков рассказал, от кого получал самый сильный удар.

«Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса , потому что я его не помню», – сказал боец UFC Александр Волков .

В октябре-2018 года на UFC 229 Волков проиграл Льюису техническим нокаутом в третьем раунде.

